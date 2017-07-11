Владимирское УФАС сообщает

Жалоба Б. на действия организатора торгов ООО «РТД» при проведении торгов арестованного имущества признана обоснованной

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В управление антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба  Б.  на действия  Организатора торгов –  ООО «РТД» при проведении торгов арестованного судебным приставом-исполнителем имущества.

Процедура осуществлялась в рамках  Федерального закона от 02.10.2007 № 229 –ФЗ «Об исполнительном производстве».

ООО «РТД»  01.06.2017 на сайте  www.torgi.gov.ru  в информационно –  телекоммуникационной  сети «Интернет»  разместило  извещение о проведении  открытого аукциона  №  010617/21338828/01 по реализации арестованного имущества.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в  процедуре опубликования извещения организатором  торгов допущено несоответствие  существенных информационных данных между общими сведениями официального сайта и документами, сформированными в виде отдельных файлов.  Недостоверная информация о реализации имущества с публичных торгов не позволила  обеспечить привлечение  более широкого  круга потенциальных покупателей для участия в предстоящих торгах.

Извещение о проведении торгов размещено организатором  в печатном издании  «Владимирские ведомости» с  нарушением  сроков, установленных  пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса РФ, частью  3 статьи 57 Закона об ипотеке.

Содержание опубликованного извещения не соответствовало требованиям пункта 2 статьи 448 ГК РФ поскольку не содержало сведений о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, о существующих обременениях продаваемого имущества, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.

Отсутствие в извещении о торгах сведений, предусмотренных пунктом  2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации является нарушением порядка проведения торгов и основанием для признания торгов недействительными.

Рассмотрев жалобу по существу, Комиссия Владимирского УФАС России признала ее обоснованной и выдала предписание об устранении   нарушений действующего законодательства путем аннулирования торгов  по извещению 010617/21338828/01 в срок до 20.07. 2017 г.

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