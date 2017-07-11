Владимирское УФАС сообщает

В управление антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба Б. на действия Организатора торгов – ООО «РТД» при проведении торгов арестованного судебным приставом-исполнителем имущества.

Процедура осуществлялась в рамках Федерального закона от 02.10.2007 № 229 –ФЗ «Об исполнительном производстве».

ООО «РТД» 01.06.2017 на сайте www.torgi.gov.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» разместило извещение о проведении открытого аукциона № 010617/21338828/01 по реализации арестованного имущества.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в процедуре опубликования извещения организатором торгов допущено несоответствие существенных информационных данных между общими сведениями официального сайта и документами, сформированными в виде отдельных файлов. Недостоверная информация о реализации имущества с публичных торгов не позволила обеспечить привлечение более широкого круга потенциальных покупателей для участия в предстоящих торгах.

Извещение о проведении торгов размещено организатором в печатном издании «Владимирские ведомости» с нарушением сроков, установленных пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса РФ, частью 3 статьи 57 Закона об ипотеке.

Содержание опубликованного извещения не соответствовало требованиям пункта 2 статьи 448 ГК РФ поскольку не содержало сведений о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, о существующих обременениях продаваемого имущества, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.

Отсутствие в извещении о торгах сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации является нарушением порядка проведения торгов и основанием для признания торгов недействительными.

Рассмотрев жалобу по существу, Комиссия Владимирского УФАС России признала ее обоснованной и выдала предписание об устранении нарушений действующего законодательства путем аннулирования торгов по извещению 010617/21338828/01 в срок до 20.07. 2017 г.