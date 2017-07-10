Во Владимирской области малый бизнес уходит в гаражи

По данным Владимирстата, объем оказанных бытовых услуг в области в январе-мае 2017-го упал на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Настоящий провал – у предприятий по ремонту и техническому обслуживанию машин. По официальным подсчетам, мастера этого направления выполнили всего 6% от прошлогодних объемов.

Из рук вон плохо идут дела у предприятий по ремонту и строительству жилья. Они выполнили работ вдвое меньше прежнего, и соответственно, заработали – тоже официально – гораздо меньше прошлогоднего. Впрочем, тут тенденцию можно понять, учитывая, что темпы строительства жилья в области за 5 месяцев нынешнего года, как сообщал «Призыв», тоже замедлились.

Но что касается автомастерских – тут цифры как-то не бьются. Вряд ли машины стали меньше ломаться, или владимирские автомобилисты поставили своих «железных коней» на прикол. Заторы на местных дорогах говорят об обратном.

Вывод напрашивается только один – мастерские уходят в «тень». Похоже, налоговые обременения, а также различные обязательные платежи (аренда помещений, зарплаты офис-менеджеров и администраторов) стали для них непосильны.

Кстати, на этом в целом неутешительном фоне оказание некоторых бытовых услуг, наоборот, пошло в гору. Так, в 3 раза выросли объемы услуг химчисток и на 40% улучшились показатели у предприятий по ремонту бытовой техники.

Фото: https://www.drive2.ru/b/288230376152042532/?page=0