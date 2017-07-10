«Ростелеком» обеспечил трансляцию концерта ко Дню семьи, любви и верности

Сотрудники компании протянули к месту проведения концерта 1 км волоконно-оптического кабеля и организовали последнюю милю до узла «Ростелекома» в Муроме. Для передачи телесигнала высокой четкости в телецентр Останкино компания использовала собственные сертифицированные каналы связи.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В Муроме состоялся юбилейный, десятый концерт по случаю празднования Дня семьи, любви и верности. «Ростелеком» подготовился к юбилею, обеспечив телевизионную картинку HD качества для всех жителей нашей страны. Высокий профессионализм и единая национальная сеть каналов связи позволили нам развернуть оборудование и обеспечить безупречное качество трансляции в сжатые сроки».

В течение концерта сотрудники Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» обеспечивали мониторинг и контроль оборудования. Концерт продлился два часа. В нём приняли участие звезды российской эстрады: Марк Тишман, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерия и др.

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Изначально с инициативой создать Всероссийский праздник в 2008 году выступили жители Мурома, в котором покоятся мощи покровителей христианского брака святых Петра и Февронии. В этот день в Муроме традиционно проходят народные гуляния, ярмарка ремёсел и праздничный концерт, а в конце дня – торжественный салют.