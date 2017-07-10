Джордж Сорос «подставил» русских классиков?

В СМИ и соцсетях активно обсуждают наложение «вето» на книги, полученные библиотеками страны в рамках проекта «Пушкинская библиотека», который в конце 90-х начале 2000-х финансировался фондом Сороса.

Пару лет назад генпрокуратура России признала институты «Открытое общество» и «Содействие», основанные американским финансистом Джорджем Соросом, «нежелательными организациями», а российские власти посчитали, что деятельность этих фондов угрожает конституционному строю страны. По всей видимости, такую угрозу кто-то углядел и в обычных книгах.

Во Владимирской области Пушкин, Достоевский и Толстой пока вне опасности. Хотя книги с штампом «Пушкинская библиотека» в библиотеках региона-33 есть.

Зам. директора по научной работе Владимирской областной научной библиотеки Маргарита Сдобникова сообщила «Призыву», что на рубеже веков в нашу область действительно поступали книги в рамках проекта «Пушкинская библиотека». Тогда комплекты, составленные из произведений русских классиков, направлялись в сельские библиотеки. Сегодня они по-прежнему занимают свое место на книжных полках и числятся в каталогах.

– Во Владимирской области фактов изъятия таких книг нет, – успокоила «Призыв» Маргарита Сдобникова. – Произведения русской классики, полученные по проекту, до сих пор используются в библиотеках области.

А вот в Архангельской области дела обстоят иначе. Ученый секретарь Пушкинской комиссии РАН Алексей Балакин на своей странице в «Фейсбуке» рассказал о том, что там по негласному распоряжению «сверху» убирают с полок сельских библиотек и отправляют на хранение в подсобки не только классиков с штампом «Пушкинская библиотека», но и книги издательств «Росмэн» и «Терра», «Азбука» и «Молодая гвардия», а также серии «Школьная библиотека» и «Жизнь замечательных людей».

– Вы спросите: что же объединяет эти столь разные книги? Как было разъяснено библиотекарям, все они изданы запрещенным в России иноагентом, фондом Сороса, и потому подлежат… домыслите, чему, – пишет Алексей Балакин. – Понятно, что никакой Сорос их никогда не издавал, а на рубеже веков институт «Открытое общество», закупал лучшие книги лучших издательств и рассылал их по библиотекам, ставя на титульные листы штамп. Сейчас же все книги с подобными штампами и было велено изъять из читательского оборота, а библиографические карточки на них удалить из картотек.

Алексей Балахин информирует, что, по слухам, подобная операция книгоизъятия уже прошла по Сибири, но поскольку «сельские библиотекари люди в основном пожилые и далекие от интернета, то все прошло тихо».

После появления публикации Алексея Балакина министерство культуры Архангельской области выступило с заявлением о том, что не давало никаких распоряжений об изъятии из библиотек региона книг, ранее переданных в дар фондом Сороса. Между тем телеканал «Дождь» провел в Архангельской области свое «расследование», В трех библиотеках региона и в администрации Северодвинска журналистам рассказали, что книги с соответствующим штампом убрали из основного книгохранилища в закрытый фонд до дальнейших распоряжений.

Фото: https://i.mycdn.me/image?id=849048601253&t= 0&plc=WEB&tkn=*7IEj2U0J5iW-k3JFpqaUXq6mzcw