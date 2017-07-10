РСХБ первым в России выпустил кобейджинговую карту «Мир-UnionPay»

Держателю карты «Мир-UnionPay» доступны функции снятия и внесения денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных, оплаты товаров и услуг, а также совершения других платежных операций не только в рамках широкой российской инфраструктуры карт «Мир», но и в 162 странах, где принимаются карты UnionPay.

«Россельхозбанк постоянно расширяет линейку карточных продуктов и услуг, ориентируясь на потребности клиентов и актуальные тенденции рынка. Карты «Мир», предназначенные для использования на территории России, выпускаются Банком с июня прошлого года. Запуск совместного кобейджингового проекта с платежной системой UnionPay позволит расширить возможности наших клиентов, которые смогут совершать расчеты за рубежом с использованием привычного платежного инструмента», – отметила заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Россия – самый большой из рынков, прилегающих к «Экономическому поясу Шелкового пути». Выпуск кобейджинговых карт двумя странами позволяет российским гражданам расширить границы использования карт, способствует широкой эмиссии карт UnionPay российскими банками, ускоряет процесс локализации UnionPay в России, поддерживает двусторонние контакты граждан Китая и жителей стран и регионов, прилегающих к «Экономическому поясу Шелкового пути», – отметил Вице-президент UnionPay International Ван Лисинь.

«Сегодня между Россией и Китаем активно развивается сотрудничество в сфере экономики, культуры и туризма. Одним из совместных проектов наших стран стал и новый продукт, созданный в рамках партнерства российской национальной платежной системы «Мир» с платежной системой UnionPay. Международная сеть приема UnionPay значительно расширяет географию возможностей российской национальной платежной карты. Уверен, что новая карта «Мир-UnionPay», выпущенная одним из крупнейших в нашей стране банков – Россельхозбанком, будет востребована у всех, кто планирует личные и рабочие поездки за рубеж», – прокомментировал генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.

Фото: http://m.mprogorod.ru/companies/36255