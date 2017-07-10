Антон Носик врачевал в Красной Горбатке

В ночь на 9 июля в Москве умер Антон Носик – ключевая фигура в развитии российского интернета. Стартап-менеджер, журналист, известный общественный деятель, популярный блогер, учредитель благотворительного фонда «Помоги.org».

Он был редактором интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, NEWSru.com и BFM.ru, в холдинге «Рамблер» и в компании SUP. Антон Носик считается одним из первых российских блогеров – его колонка под названием «Вечерний интернет» выходила c 1996 года практически каждый день на протяжении нескольких лет.

В жизни этого человека был эпизод, связанный с Владимирской областью. Во время учёбы в Московском медицинском стоматологическом институте он проходил практику в Селивановском районе – в поселке Красная Горбатка. В свое время владимирский блогер и общественник Юрий Борисов интересовался этим отрезком биографии московского коллеги, и Антон Носик сообщил ему, что практика состоялась зимой, на последнем курсе института, и заняла недели две-три. Было это в 1988 году.

Антон Носик в своем популярном ЖЖ, спустя годы, оставил воспоминания о своей практике. Правда, наиболее яркие моменты и сочные диалоги воспроизвести здесь не можем – учитывая последние новации в сфере законодательства относительно обсценных оборотов в СМИ. Даём то, что можно дать. Остальное можно прочесть на первоисточнике.

Антон Носик: «Самая распространённая хирургическая патология в пгт Красная Горбатка и окрестностях называлась облитерирующий эндартериит.

К 45 годам эта болезнь – стеноз и закупорка артериальных сосудов на почве курева и пьянства у мужчин – поражала каждого жителя Красной Горбатки мужеска пола.

В институте меня учили, что целью лечения должно быть спасение ног пациента от ампутации. Для этого существуют всевозможные процедуры и лекарства (Ангинин, Пармидин, Продектин), отсутствовавшие, разумеется, в аптечке районной больницы. Я их исправно покупал в Москве и раздавал пациентам.

Но в Красной Горбатке было своё представление о том, как надо лечить эту болезнь.

Там мужчину старше 45 легко было узнать на улице по отсутствию ноги. И как бы у всех мужчин было понимание, что есть ряд событий, связанных с возрастом: первый звонок в 7 лет, последний звонок в 17, призыв в армию в 18, ампутация ноги до 45… Я, впрочем, не знал об этих конвенциях.

И первого же больного, пришедшего с жалобами, что он перестал чувствовать ногу, я направил на консультацию к ангиологу. Ближайший ангиолог был во Владимире, и принимал он, как сейчас помню, по вторникам.

В среду пациент вернулся в ярости».

В общем, дальше идёт феерический диалог с применением ненормативной лексики, из которого выясняется, что мужик, пришедший на приём к доктору Носику, хотел лишь одного: чтобы тот ампутировал ему ногу и оформил инвалидность. Как это сделали ряд других знакомых ему «инвалидов». Доктор прислушался к просьбе больного.

«И когда следующий пришёл, я его уже не стал отправлять на вторник к ангиологу во Владимир» – заключил Антон Носик в своих воспоминаниях.

«Возможно, в каком-нибудь медицинском архиве до сих пор хранятся истории болезни жителей Красной Горбатки, где есть автографы Антона Носика», – предположил Юрий Борисов.

Теперь, когда герой ярчайших записей из Красной Горбатки навсегда стал легендой отечественного рунета, эти записи приобретают вполне исторический вес. Хотя бы для маленького посёлка Владимирского края.

Фото: https://pbs.twimg.com/media/CstOagNW8AAGlxM.jpg