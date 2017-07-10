Во Владимир привезли арбузы из Ирана

На фоне бесконечных и нудных дождей владимирцы могут «урвать» кусочек лета. На прилавках

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Во Владимире в гипермаркетах появились арбузы и дыни свежего урожая из Ирана и Казахстана. И тут же на них была объявлена распродажа – пошли скидки.

Арбузы продаются по 33 рубля за килограмм, дыни – за 53 рубля за килограмм. Товар в спросе, покупатели охотно его берут. Правда, предварительно взвешивая, отбирают далеко не все экземпляры – предпочитают те, что поменьше. Самые большие «тянут» сотни на три – дороговато.

Отечественные бахчевые, выращенные в Краснодарском крае, по заверениям продавцов, будут доставлены во Владимир к августу. В прошлом году краснодарские арбузы продавались по 12-16 рублей за килограмм.

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