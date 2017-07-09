Три машины в регионе-33 «ушли» в лес

Сегодня около пяти часов вечера на «112» поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Судогодском районе на повороте на деревню Высоково, что в районе владимирского городского кладбища. На мокрой дороге в сильный дождь водитель «Audi» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина врезалась в дерево. По данным ГУ МЧС по Владимирской области, в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры.

Позавчера в Александровском районе в кювет попал внедорожник «Great Wall», который не вписался в поворот на высокой скорости. Машина перевернулась в лесополосе. В результате ДТП пострадал 51-летний водитель.

Еще днем ранее на федеральной трассе в Вязниковском районе в кювете оказался «Peugeot 207». Но поспособствовала этому не плохая погода и неосторожность водителей, а щебень, рассыпанный по проезжей части. Машина закрутилась на дороге, вылетела в кювет и перевернулась. За рулем была 30-летняя девушка, жительница Чувашской республики. С травмами ее доставили в больницу.