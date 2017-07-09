В Суздале ждут посла Индонезии и «Буду»

В субботу, 15 июля, с 10.30 до 19.00 в Суздале пройдет самое яркое туристическое событие лета «Праздник Огурца».

В этом году главными гостями огуречного фестиваля станут Венгрия и Индонезия. К нам прибудут Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в РФ: Джаухари Оратмангун и атташе по культуре Посольства Венгрии в России Шандор Козлов. Специально для участия в фестивале приедут венгерская фолк-группа «Буда» и танцевальная группа из Индонезии.

На один день центром притяжения станет Музей деревянного зодчества. Именно здесь каждый желающий сможет попробовать суздальские разносолы, продегустировать блюда и напитки огуречного меню и отведать гуляш по-венгерски, приготовленный боссом по культуре Посольства Венгрии. К тому же венгерским гостям предоставят в этом году право запустить в небо на воздушном шаре героя праздника куклу-огурец.

Как сообщает пресс-служба ВСМЗ, в этом году изменилась концепция праздника. Сохраняя самое лучшее, организаторы решили поэкспериментировать с участниками. На одной сцене выступят эстрадные, оперные и фольклорные коллективы.

Приедут певица Ирина Олифер, музыкант и певец Сергей Куприк – «золотой голос» группы «Лесоповал».

Среди ярких гостей фестиваля – экс-солист «Хора Турецкого» Валентин Суходольцев, кавер-группа «Княжий круг», а также творческие коллективы Владимирской области: фолк-группа «Мужики», «Субботея», «Вязниковский диксиленд».

Гости праздника станут свидетелями музыкального состязания между Сергеем Маленкиным (балалайка), Юлией Кренделевой (аккордеон) и Игорем Пискаревым (баян) в проекте «Музыкальный ринг».

Программа главной сцены праздника

10:30 – 11:00 – Сбор участников костюмированного шествия (центральный вход музея).

11:00 – 11:10 – Костюмированное шествие к главной сцене праздника.

11:10 – 11:15 – Увертюра праздника. «Вязниковский диксиленд».

11:15 – 11:30 – Торжественное открытие XVII Международного праздника Огурца.

11:30 – 12:00 – Музыкальный подарок от «Вязниковского диксиленда».

12:00 – 12:15 – Выступление фолк-группы «Мужики» (г. Владимир).

12:15 – 12:30 – Конкурс «Огуречный безмен».

12:30 – 12:40 – Выступление ансамбля песни и танца «Субботея» (г. Владимир).

12:40 – 12:55 – Представление «огуречного жюри» праздника. Конкурс «Огуречный тост».

12:55 – 13:15 – Встреча зарубежных гостей праздника – делегации Венгерской Республики. Открытие «венгерского подворья».

13:15 – 13:30 – Выступление фолк-группы «Буда» (Венгрия).

13:30 – 13:45 – Выступление фолк-группы «Мужики» (г. Владимир).

13:45 – 14:00 – Конкурс «Малосольные танцы» с участием фолк-группы «Буда» (Венгрия).

14:00 – 14:20 – Выступление фолк-группы «Буда» (Венгрия).

14:20 – 14:40 – Встреча зарубежных гостей праздника – делегации Республики Индонезия. Выступление индонезийских артистов.

14:40 – 14:45 – Традиционные «проводы Огурца» в путешествие на воздушном шаре.

14:45 – 14:55 – Выступление фолк-группы «Мужики» (г. Владимир).

14:55 – 15:10 – Выступление ансамбля песни и танца «Субботея» (г. Владимир).

15:10 – 15:20 – Подведение итогов основных конкурсов праздника («Лучшее огуречное блюдо», «Лучший огуречный костюм», «Пою я оду огороду»).

15:20 – 15:35 – Выступление Валентина Суходольца, белорусского, российского эстрадного и оперного певца, экс-солиста «Хора Турецкого».

15:35 – 15:45 – Выступление ансамбля песни и танца «Субботея» (г. Владимир).

15:45 – 16:00 – Выступление Валентина Суходольца.

16:00 – 16:30 – Интерактивная программа «Огуречные забавы» на «венгерском подворье».

16:30 – 19:00 – Музыкальный подарок от заслуженного артиста Украины, золотого голоса группы «Лесоповал» Сергея Куприка с участием группы «Друзья»; звезды ТВ-шоу Первого канала «Х-фактор» и «Главная сцена», певицы Ирины Олифер; кавер-группы «Княжий круг».

Фото: http://misster-tour.ru/content_bus.php?id=617