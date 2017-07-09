До декабря трассу М-7 у Колокши сузили вдвое

На участке дороги с 168 по 169 км (в районе станции Колокши) в рамках капитального ремонта будет устроена разворотная петля в сторону столицы. Эта развязка заменит все левые повороты, из-за которых часто происходят дорожные аварии.

Федеральные дорожники обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, сделают пешеходное ограждение, систему водоотвода, заменят автобусные павильоны и барьерное ограждение. Работы продлятся с июля по декабрь. Проезжая часть на это время заужена вдвое, поток транспорта пущен в одну полосу в каждую сторону.

Напомним, в нынешнем году также на 168 км автодороги М-7 «Волга» в районе поворота на станцию Колокша построят еще надземный пешеходный переход.

В 2017-м в Собинском районе проводится большой объём капитальных работ на федеральной трассе. Так, в Демидово и Ворше уже строятся разворотные петли. Завершается масштабный капитальный ремонт на 145 – 156 трассы М-7 в Лакинске, а заодно и ремонт моста через реку Ундолка.