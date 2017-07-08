В «большой спорт» ведёт много путей, и все – тяжелые. Причём для тяжёлой атлетики эта метафора звучит буквально.

Анастасия Белобородова – одна из призёров Владимирского этапа первенства России среди юниорок. В общем зачёте после шести подходов девушка из города Курган заняла третье место.

В спорт девочку, как это часто бывает, привёл отец. Александр Белобородов заметил в дочери редкий талант ещё в начальной школе. По прошествии двух лет подготовки девочка, которая хотела научиться петь и танцевать, впервые взяла в руки штангу под руководством опытного тренера – отца. Но о таком странном, на первый взгляд, выборе для представительницы слабого пола она совершенно не жалеет.

В детстве она была активным ребёнком, и благодаря отцу эту энергию удалось направить в подходящее русло. Тяжёлый спорт не сказался пагубно на фигуре девушки, но позволил ей полноценно раскрыть потенциал собственного тела.

В дальнейшем продвижении по спортивной карьере Анастасия ориентировалась на старшую сестру – Марию Петрову, успешную спортсменку, которая также приняла участие в первенстве России по тяжёлой атлетике. Однако соревноваться сёстрам не пришлось, они выступают в разных весовых категориях.

Сестру девушка называет основным источником поддержки. Мама спортсменок, врач, поначалу противилась выбору такого вида спорта для своих дочерей, но ей пришлось уступить перед заверениями мужа, что у обеих девушек есть редкие способности. Анастасия рассказала, что у неё ещё есть младший брат, который в скором времени также присоединится к семейной команде.

В жизни сегодняшнего призёра и её семьи спорт занимает особое место. Сейчас девушке для поддержания нужно формы тренироваться пять раз в неделю по 2-2,5 часа. Немыслимые нагрузки для человека, далёкого от такого спорта. Однако именно они позволяют девушке достигать настоящих высот.

На первенстве Европы для участниц в возрасте до 17 лет, которое проходило в 2015 году в Швеции, ей удалось совершить подвиг над собой: взять вес сразу на 10 кг выше заявленного – 100 килограммов. При том, что по признанию Анастасии, у неё даже не было достаточного времени на разминку, потому что разминочная зона находилась слишком далеко. В том году такая самоотверженность принесла ей третье место.

Но времени на отдых не было: по прилёту из Европы девушку ждало участие во Всероссийской Спартакиаде учащихся. И морально, и физически она справилась с этим лучше, чем сама представляла: после соревнований международного уровня волнения практически не осталось. Спустя год спортсменка стала первой в Европе.

Есть ли риск, что такое погружение в спорт отразится на получении дальнейшего образования? Пока нет. В школе Анастасия демонстрировала такие же таланты, как и на соревновательном помосте. И во Владимире в копилку её золотых медалей добавилась ещё одна.

В своих мечтах девушка видит себя биохимиком, занимающимся разработкой лекарств от неизлечимых сейчас форм тяжёлых заболеваний. Поступление планируется уже на этот год, и Настя хочет совмещать спорт с получением высшего образования. Одним из критериев выбора факультета был поиск удобного расписания, позволяющего ей работать в прежнем ритме.

Для спортсменов такого уровня спорт – это не просто карьера или часть жизни, но и способ лучше понять себя. Выброс адреналина помогает человеку увидеть скрытые возможности собственного тела. Долгие физические тренировки приводят к достижению контроля над действиями. Наверное, девушка права, искренне считая свою выдержку и переживаемые на помосте ощущения лучшей наградой.

Автор: Ася Карлина, студентка ВлГУ