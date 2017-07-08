Полумрак в салоне

Некоторые владимирцы, посетившие ближайшие столицы соседних регионов, отмечают на порядок выше, чем во Владимире на Клязьме организацию и работу городского пассажирского транспорта (в системе автобус-троллейбус-такси).

В последние годы городской пассажирский транспорт пополняется разнообразными машинами импортного и отечественного производства. Появляются новые таксомоторные предприятия, автомашины которых становятся наиболее удобными для граждан по доступности пользования и стоимости проезда.

В то же время пассажирские автобусы обращают на себя внимание необычным внешним убранством, большинство их разукрашено в ярком стиле рекламных объявлений, напоминающих о предстоящих гастролях и выступлениях цирковых артистов.

Пассажирские транспортные средства распространяют широкий спектр рекламных услуг такси, торговли, жилищных и строительных, медицинских и других отраслей, как правило на бортовых (боковых) поверхностях. Однако рекламодатели, как нам приходится наблюдать, не всегда довольствуются сложившимися условиями и добиваются максимального использования площади рекламоносителя, в том числе и на окнах салона. К сожалению, автомобилисты им содействуют, лишая пассажиров данного комфорта.

В салоне снижается уровень освещенности в дневное время суток. Торговый центр «Тандем», рекламирующий мебель, «оседлал» метровыми буквами поверхность и окна автобуса маршрута №7-С. Известные слова рекламного объявления «ВЫЗОВ ТАКСИ, ЗАКАЗ ТАКСИ» обычно встречаются на бортовых поверхностях транспортного средства (автобусов, троллейбусов) с телефонными номерами диспетчерских служб…

Вместе с тем эта же информация широкое распространение получает на окнах салонов крупным плакатным шрифтом. Одна из таксофирм кроме общепринятой рекламной информации свои услуги оформляет на автобусах и троллейбусах настоящим художественным произведением: на левом борту (по ходу движения) транспортного средства изображен в натуральную величину автомобиль такси, распространившись сетчатым покрытием по всем окнам салона..

Не ограничивается бортовой поверхностью автобуса «ВещеваЯрмаркА», закрыв крупным шрифтом окна салона. Поглотила прозрачность окон по правому борту салона глазная клиника «Оптикстайл». «Тяжеловесы» Евробетон-33 и Северлес стремятся проникнуть на стеклянную площадь. Через окна пестрятся приглашения владимирцам приобретать загородные дома с выгодной стоимостью квадратного метра жилья.

Эти и другие факты напоминают официальную сторону взаимоотношений рекламодателей и владельцев-автомобилистов. Однако прозрачность окон скрадывает и бытовая риторика (изречения и диалоги) – приглашение поехать на Тандем, «Я оделась на Тандеме». Кому принадлежат эти безымянные перлы? Здесь же и карикатурные мультзарисовки…

Настоящая заметка не направлена против рекламы на транспорте. Но представляется, что руководители-автомобилисты вспомнят и о своем долге создать комфортные условия пассажирам. А один из факторов этого комфорта прозрачность окон пассажирских салонов. Реклама не должна расцветать на автомобильных и троллейбусных стеклах!

Фото: http://busphoto.ru/photo/01/59/49/159491.jpg