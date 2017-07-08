В Суздале откроют первый в мире памятник Андрею Тарковскому

Скульптурную композицию установят на территории туристского комплекса «Суздаль». Открытие памятника проанонсировало Министерство культуры РФ. Событие состоится 29 июля в 13 часов. Оно приурочено к двум юбилейным датам: 85-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского и 50-летию выхода его картины «Андрей Рублёв».

Центральное место в скульптурной композиции занимает небольшая часовня с колоколом. Рядом в полный рост запечатлены сам режиссёр и герои фильма – Андрей Рублёв и мастер Бориска. Общая высота композиции составит 4,5 метра, по боковым сторонам постамента будут выгравированы имена сценариста, режиссёра-постановщика и актёров ленты.

В Суздале снимался один из эпизодов фильма «Андрей Рублёв». «Призыв» уже описывал перипетии этих съёмок. Некоторые сцены были очень жестокими: президент ВСМЗ Алиса Аксёнова вспоминала о том, как по ходу действия была убита лошадь. Причём этот кадр даже не был включён в фильм. Но – лошадь погибла, а картина вошла в золотой фонд отечественного кино.

Автором идеи создания монумента в Суздале выступил Член Патриаршего совета по культуре, президент международного кинофорума «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев, который исполнил в фильме Андрея Тарковского роль мастера Бориски.

Автор памятника – молодой скульптор Мария Тихонова, родившаяся в Санкт-Петербурге и работающая ныне в Фонде науки и культуры священника П. Флоренского.

«Это большое событие в мире культуры, которое имеет международное значение для всего кинематографического сообщества. «Андрей Рублёв» признан одним из лучших фильмов, а его автор – выдающимся режиссёром, изменившим духовное пространство планеты», – приводит слова Николая Бурляева сайт Министерства культуры РФ.

Открытие монумента будет проходить в рамках фестиваля «Чемодан». Он будет включать различные перформансы, выступления театральных и музыкальных коллективов, арт-инсталляции, мастер-классы.

Ожидается, что фестиваль посетят представители Минкультуры России и региональных властей, а также режиссёры Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Александр Гордон, вдова писателя Тонино Гуэрра Лора Гуэрра, художник Александр Шилов, актёры Николай Бурляев, Юрий Назаров и Людмила Мальцева.

Фото: http://www.omn.ru/wp-content/uploads/2012/11/тарковский.jpg и сайта Министерства культуры РФ