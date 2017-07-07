Владимирские путейцы отправятся в романтическое путешествие

Горьковская железная дорога подвела итоги ежегодного конкурса «Молодая семья», посвященного Дню семьи, любви и верности.Он проводится железнодорожниками с 2014 года в Муроме – на родине святых чудотворцев Петра и Февронии.

Основное условие участия – оба супруга-участника конкурса должны быть работниками Горьковской железной дороги. Пройдя отбор в своих регионах, в финал вышли пять молодых пар.

Семьям железнодорожников необходимо было ярко представить свой семейный герб и девиз, продемонстрировать знание интересов, вкусов и пристрастий друг друга. А главным творческим заданием стала «История знакомства» – участники должны были рассказать о том, как они встретились друг с другом, используя заданный организаторами набор слов. Именно умение импровизировать жюри оценивало особенно щедро, а публика не скупилась на аплодисменты.

Лучшей семейной парой по итогам конкурса стала семья Соколовых из Владимирской области. Молодые получили максимальное количество баллов от членов жюри и подарок – романтическое путешествие.

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