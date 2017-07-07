В Дагестане похищен предприниматель из Коврова

Как сообщили сегодня наши коллеги из интернет-СМИ «Кавказский узел», житель Коврова Шарип Зайпуллаев пропал 4 июля. Об исчезновении молодого человека журналистам рассказала его мать.

Он пропал по пути между селами Аметеркмахи и Тарли. По информации женщины, автомобиль сына заблокировали машины без госномеров.

– Оттуда вышли люди в гражданке, в масках и увезли в неизвестном направлении. По сей день нахождение неизвестно, – сообщает КУ подробности о похищении со слов матери.В полиции факт задержания Шарипа Зайпуллаева не подтвердили.

В Коврове его знают как индивидуального предпринимателя. Он, в частности, торгует одеждой на Октябрьском рынке. Наш звонок с сообщением о пропаже их арендатора стал полной неожиданностью для сотрудников рынка. Одна из них сообщила, что Шарип уехал в июне на родину к родным вместе с семьей. Обещал вернуться в сентябре.

– У него все договора открыты. Его точка работает, продавец стоит. У нас с ним никогда никаких проблем не было -добросовестный и ответственный. Неужели пропал? Какой кошмар! – не скрывала эмоций наша собеседница.

По данным из открытых источников, своё ИП Шарип зарегистрировал 29 сентября 2014 года в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира. Основным видом деятельности является «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах».

фото: https://photos.wi.gcs.trstatic.net