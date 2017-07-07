Автомобили ŠKODA стали доступны в ВТБ Лизинг на специальных условиях

Компании и индивидуальные предприниматели могут приобрести автомобили Skoda на условиях финансового и операционного лизинга, что позволяет значительно оптимизировать затраты на расширение или обновление своих автопарков.

Клиентам доступны различные параметры программы лизингового финансирования в зависимости от их финансовых планов и специфики бизнеса, в том числе предусмотрена возможность включения страховых премий в лизинговый платеж.

Евгений Татаринов, начальник управления автолизинга компании ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Все большим спросом у компаний и организаций пользуется долгосрочная аренда Skoda, включающая полный комплекс сервисных услуг и аутсорсинг администрирования автопарков – операционный лизинг. Для клиентов, желающих по окончании срока аренды выкупить автомобиль, ВТБ Лизинг предлагает воспользоваться более популярным в России финансовым лизингом. Условия такого финансирования позволяют приобрести любую модель Skoda без удорожания».

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