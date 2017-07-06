Владимирская область замкнула ТОП-30 на рынке новых автомобилей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ», исследовав состояние авторынка новых легковых автомобилей по итогам января – мая 2017 года, составило рейтинг 30 крупнейших региональных рынков России. В список вошла и Владимирская область, правда, заняв последнее место в ТОП-30.

Понятно, что лидирующие позиции заняли Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург. Из нестоличных регионов в фаворитах Татарстан, а замыкает первую пятерку Башкортостан.

Далее следуют: Краснодарский край (18,9 тыс. автомобилей; +9,4%), Самарская (17,4 тыс. шт.; +5,6%), Свердловская (14,9 тыс. шт.; +25,5%), Ростовская (14 тыс. шт.; +11%) и Нижегородская (13,1 тыс. шт.; +11,6%) области.

Владимирская область – в первой тридцатке, что, безусловно, радует, но в качестве аутсайдера, что несколько огорчает. За пять месяцев 2017 года в регионе-33 приобретено 4,3 тысячи новых автомобилей. За аналогичный период прошлого года таких покупок было 3,8 тысяч. Рост, таким образом, составил 13,8% – неплохой результат. Доля Владимирской области в объеме новых купленных легковушек на авторынке России – 0,8% (столько же в Ульяновской области, у остальных регионов больше).

Стоит отметить, что по итогам января – мая 2017 года на первую десятку регионов-лидеров приходится свыше половины (54,3%) российского рынка новых легковых автомобилей.

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