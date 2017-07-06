Под Суздалем задержан лидер Орехово-Медведковской ОПГ

Как сообщило сегодня МВД России, в Суздальском районе сотрудники московского уголовного розыска с коллегами из Владимирской области при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержали участника организованной группы, который находился в федеральном розыске более 16 лет.

В сообщениях федеральных СМИ фигурирует имя задержанного – Александр Шарапов. Он входил в так называемую Орехово-Медведковскую организованную группу, сформировавшуюся в 1994 году для совершения нападений на граждан и вымогательства финансовых средств с коммерческих организаций. Задержанный – 46-летний житель Москвы – являлся одним из её лидеров.

Мужчина подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пяти заказных убийств, совершенных под его руководством. Кроме того, подозреваемый контролировал финансы группировки. Он более 16 лет скрывался от правоохранительных органов, используя при этом документы на имя другого человека.

Попав в руки полиции, Шарапов был доставлен в Москву для проведения следственных действий. В настоящий момент он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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