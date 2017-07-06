Доля операций по финансированию кредиторской задолженности в ВТБ Факторинг увеличилась почти на 30%

За период с января по май доля новых клиентов, получивших такое финансирование, составила почти 50%.

«Мы делаем очень существенный объем бизнеса на решениях, которые исходят из потребностей обслуживания кредиторской задолженности. Речь идет о сложных механизмах, когда мы синхронизируем закупочные, производственные и коммерческие циклы компаний с их финансовыми потоками. Явным трендом можно считать тот факт, что крупные промышленные предприятия начали выстраивать полноценные программы финансирования для своих поставщиков – то, что принято называть supply chain finance», – говорит Корнелиу Робу, директор по работе с клиентами ВТБ Факторинг.

Российский рынок факторинга следует за европейским трендом, где supply chain finance (SCF) или программы финансирования поставщиков активно развиваются. С помощью SCF крупные компании упрощают производственные и P2P процессы, сокращают количество сопутствующих вопросов от поставщиков, повышают качество планирования денежных потоков, а также усиливают и стабилизируют каждую такую цепочку, тем самым гарантируя надежность поставок.