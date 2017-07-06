Владимирцев приглашают на кино с «Попкорном»

Погода по-прежнему вносит свои коррективы в мероприятия, организованные управлением по делам молодежи. Если четверг и пятница не огорчат нас ливнями и грозой, то жители Владимира смогут интересно провести время в центре города.

Сегодня в 20.00 на Театральной площади должен стартовать живой концерт двух владимирских кавер-групп “Попкорн” и “Пушкарь FM”. А завтра, в преддверии Дня семьи, любви и верности любителей советского кинематографа ждут на Никитском бульваре в 21.30.

В программе открытого кинопоказа – комедийная мелодрама “Однажды 20 лет спустя”. Выпускники одной из московских школ через двадцать лет после окончания вновь соберутся вместе и ответят на два вопроса: «Что вы уже сделали?» и «Чего еще в жизни ждете?».

Организаторы напоминают: дети, не достигшие 17 лет, допускаются на кинопоказ только в сопровождении взрослых.

Фото: https://vk.com/openmovie33