Студент медколледжа раскаялся в желании дать взятку

Следственный комитет рассказал о завершении расследования уголовного дела в отношении 22-летнего владимирца, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

Сообщается, что поздним вечером 3 июня текущего года обвиняемый и его друзья собрались во дворе дома на улице Добросельской отметить возвращение знакомого из армии, отдыхали до трех часов ночи, и неожиданно один из участников захотел шаурму. В состоянии алкогольного опьянения подруга обвиняемого села за руль своего автомобиля и вместе с ним направилась в ночное бистро.

Нетрезвого водителя заметили таксисты и сообщили о нарушителе в органы полиции. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль девушки и, установив факт нарушения правил дорожного движения, начали процедуру оформления документов об административном правонарушении. Обвиняемый, стараясь помочь подруге, произнес «я все решу», направился в патрульный автомобиль и положил в бардачок служебного автомобиля 14 тысяч рублей, предварительно закрыв мобильным телефоном видеорегистратор.

Полицейские немедленно проинформировали свое руководство о ситуации, на место прибыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Владимиру. Осознав, что будут производиться процессуальные действия, у парня сдали нервы, он бросился к патрульному автомобилю, забрал взятку и положил в рукав куртки.

Однако все обстоятельства произошедшего были зафиксированы в установленном законом порядке.

Обвиняемый – студент медицинского колледжа полностью признал свою вину и искренне раскаялся.

Девушка, управлявшая автомобилем в состоянии опьянения, привлечена к административной ответственности. Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу.

За попытку дать взятку ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет либо штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

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