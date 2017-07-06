Дорога из Владимира до Москвы займет 56 минут

Одобренный госэкспертизой участок ВСМ имеет протяженность 172 километра, на нем будут расположены три промежуточные пассажирские станции: Ногинск-ВСМ, Орехово-Зуево-ВСМ, Петушки-ВСМ.

Проектом предусмотрено параллельное строительство высокоскоростной магистрали и новых участков автомобильной дороги М-7 “Волга” в обход Балашихи и Ногинска. Объединение проекта РЖД и Росавтодора, по мнению проектировщиков, позволит оптимизировать расходы и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Согласно проекту на участке от станции Железнодорожная до Владимира появятся два главных пути для движения высокоскоростных поездов, которые смогут достигать максимальной скорости до 400 км/ч. Расчетное время в пути между Москвой и Владимиром с остановками составит 56 минут.

На участке от станции Железнодорожная до Владимира проектом предусмотрено строительство 151 искусственного сооружения, включая 26 больших и средних мостов, 10 эстакад и 8 путепроводов. Площадь постоянного отвода земель составит около 2 тысяч гектаров. Нашли отражение в проекте и искусственные сооружения для пропуска полевых автодорог и миграции диких животных.

Высокоскоростная магистраль будет оснащена передовыми системами связи и блокировки, модулями связи GSM-R/DMR, тепловизорами, камерами наблюдения.

Фото: http://kazanreporter.ru/uploads/pictures/574587bc235c9.jpg