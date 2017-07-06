Владимирцам присвоены почетные звания

Указом президента за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание “Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации” присвоено двум жителям Владимирской области.

Этого звания удостоены директор Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 5 по художественной гимнастике Светлана Михайловна Кагарлицкая и специалист по работе с молодежью Молодежного центра города Владимира Михаил Борисович Исаев.

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