«BMW» и «Mercedes-Benz» не поделили федеральную трассу

Аварию с немецкими машинами спровоцировал житель Эстонии

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Авария произошла вчера на южном объезде Владимира – в черте Судогодского района. 46-летний водитель «BMW X6», житель города Таллинн, при перестроении из левой полосы в правую не заметил попутку – «Mercedes-Benz» 200, за рулем которого находился 24-летний житель Владимира.

От удара «Mercedes» выбросило на обочину. В результате ДТП пострадали двое: водитель и пассажир – 19-летняя девушка.

Еще одна серьезная авария случилась тоже на федеральной трассе, но в Петушинском районе. 41-летний водитель «Audi 80» выехал на встречную полосу и врезался в «Kia Spectra». В результате ДТП пострадали оба водителя, с переломами и ушибами оба госпитализированы.

Всего 4 июля в регионе произошло 11 ДТП, в результате которых один человек погиб и 11 пострадали.

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