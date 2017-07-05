В Юрьев-Польском зоотехник СПК присвоила более 350 тысяч рублей

Уголовное дело по факту присвоения денежных средств возбуждено в отношении ранее не судимой 49-летней жительницы одного из сел Юрьев-Польского района.

По данным пресс-службы регионального УМВД, в период с августа 2015 года по май 2017 года подозреваемая, являясь главным зоотехником сельскохозяйственного производственного кооператива в Юрьев-Польском районе и материально-ответственным лицом, предоставляла подложные финансовые документы на закупку товарно-материальных ценностей для нужд кооператива, однако закупку не производила и присваивала вверенные ей денежные средства себе.

Таким образом, коллективному хозяйству был нанесен материальный ущерб на общую сумму 354 000 рублей, выявленный при проведении внутренней проверки в текущем году.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://fantesi.ru/traktor-s-pricepom/