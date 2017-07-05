Из Владимира в Суздаль напрямки не проедешь

С 1 августа изменится схема движения на трассе между двумя древними городами

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Как сообщило ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, с 1 августа 2017 года сквозной проезд по направлению в Суздаль со стороны Владимира будет запрещен.

На перекрестке, официально именуемом 45 км федеральной автодороги М-7 «Волга» подъезд к Иваново, будет действовать новая схема движения. Это позволит «исключить конфликтные точки в месте пересечения».

Это решение было принято ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород совместно с Госавтоинспекцией и администрациями области и Суздальского района для повышения безопасности дорожного движения на данном участке трассы.

Перекресток подъездных дорог к городам Иваново и Суздаль является устойчивым очагом аварийности: только за последние два года здесь произошло 14 ДТП, в которых один человека погиб и 16 получили ранения.

ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород просит автомобилистов быть внимательными при выборе маршрута следования

Фото: http://zkru.ru/foto/suz3s.jpg

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