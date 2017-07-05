Во Владимире ищут «Родных»

Прошлогодний успех фотопроекта «Родные» сподвиг его создателей на продолжение. «Доброштаб», фотостудия «Расти» и управление по делам молодежи вновь отправляются на поиск родственников, похожих друг на друга как две капли воды.

– Это проект о похожих внешне и близких по духу: о наших родных, теплота глаз и искренность чувств которых согревают нас в любую погоду, с кем можно оставаться самим собой, будучи бесконечно похожим на них, – рассказывают организаторы. – Если всю сознательную жизнь вас путают с сестрой, которая старше на 10 лет, если ваша мама никак не налюбуется на сына, который «вылитый отец», а при взгляде на бабушкино фото вы смотритесь, как будто в зеркало, – вам к нам!

Чтобы принять участие в проекте, достаточно до 25 июля отправить фотографию похожих друг на друга родственников по адресу: dobroshtab33@mail.ru или опубликовать из в группе «ВКонтакте».

Самые похожие пары будут приглашены на профессиональную фотосессию, а лучшие работы разместят на городских билбордах.

Фото: https://vk.com/rodnye33