Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер обеспечили прозрачность ЕГЭ 2017

Она осуществлялась с более чем 116 тысяч видеокамер, установленных в более чем 59 тысячах аудиторий по всей стране. Впервые уровень онлайн трансляции из аудиторий в 52 субъекте РФ составил 100%, что на 14 субъектов больше, чем в 2016 году, а в 29 субъектах РФ варьировался от 80 до 99%.

Изображение с видеокамер передавалось на портал www.smotriege.ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена следили специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели. Общее количество пользователей портала превысило 13 тысяч, что больше предыдущих показателей в 2 раза. Обусловлен этот факт тем, что в 2017 году пользователями портала стали ситуационные центры, созданные в субъектах Российской Федерации для отслеживания прозрачности проведения экзаменов.

Количество трансляций из аудиторий в этом году по сравнению с 2016 годом выросло на 9% и составило более 301 тысячу. Общее количество часов трансляций превысило более 3,6 млн. Видеозаписи с ЕГЭ будут доступны на портале до 31 октября 2017 года, а в 20% субъектов до 1 марта 2018 года.

Для проекта компания задействовала собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы были развернуты в 7 ЦОДах «Ростелекома». Уровень синхронизации видеоданных в ЦОДы в 2017 году на текущий момент времени составляет 92%.

В 2017 году «Ростелеком» разработал программное решение для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), которое позволяет не только проводить мониторинг работоспособности камер и обеспечивает непрерывность трансляции на портал smotriege.ru, но и позволяет просматривать «метку» о нарушении и оперативно проводить проверку факта нарушения непосредственно в аудиториях, где идет сдача экзамена. Новая система обеспечила возможность отрабатывать потенциальные нарушения, зафиксированные онлайн – наблюдателями, в течение 5-15 минут.

Для техподдержки пользователей портала «Ростелеком» открыл «горячую линию» в коде 8-800, которая работала в режиме 24/7 в течение всего периода проведения экзаменов. Максимальное время восстановления трансляции в случае прерывания составляет всего 15 минут, что является беспрецедентно жестким сроком устранения неисправности.

Операторы контакт-центра оказали более 5 тыс. консультаций, что сопоставимо с показателями 2016 года.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала на основной период ЕГЭ «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. В дни проведения ЕГЭ «Ростелеком» осуществлял мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.

С 2017 года «Ростелеком» запустил второй портал www.smotrioge.ru для наблюдения за ходом основного государственного экзамена (ОГЭ). Общая Продолжительность ЕГЭ в этом году – 30 дней, с 29 мая по 16 сентября 2017 года, а с учетом ОГЭ общая продолжительность экзаменов составит 55 дней в период с марта по сентябрь.

Во Владимирской области в 2017 году проведена модернизация видеонаблюдения в 4-х школах: Суздаля, Собинки и Коврова. По данным объектам выполнен перевод ранее организованных по меди каналов с технологии VDSL на оптику. При этом построено 2,12 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС),

Кроме того, в этих школах выполнена модернизация и самой системы видеонаблюдения. Организована новая структурированная кабельная система (СКС) с прокладкой кабеля UTP 5 категории 3,7 км. Произведена замена программно-аппаратных комплексов (ПАК) на IP-камеры и установлено CCTV-приложение.

CCTV-приложение “Видеонаблюдение на ЕГЭ” предназначено для просмотра видео с камер видеонаблюдения ЕГЭ-2017 в рамках одного объекта. Для USB-ПАК и IP-ПАК позволяет начинать/останавливать запись, просматривать архив видео. ПО также позволяет работать с нарушениями с сайта smotriege.ru при наличии онлайн связи с VPN ЕГЭ.

На сегодня применение IP-камер и CCTV-приложения, организованное филиалом, используется уже в 8 школах Владимирской области из 55 учреждений, участвующих в проведении ЕГЭ.

«Ростелеком» год за годом обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ, постоянно дорабатывая систему для удобства пользователей. Так, в 2017 году мы разработали программное решение, которое позволяет специалистам Рособнадзора оперативно проводить проверку нарушений в пунктах проведения экзаменов и на портале www.smotriege.ru. Кроме того, в этом году «Ростелеком» впервые обеспечил видеонаблюдение во время обязательных государственных экзаменов в Вологде, Липецке, Оренбурге и республике Тыве, и запустил для этого отдельный портал – www.smotrioge.ru, который является «младшим братом» сайта www.smotriege.ru»,- говорит от вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.

Фото: http://stranicy.ru/articles/article/sistema-ege-shans-na-obrazovanie-ili-degradatsiya/