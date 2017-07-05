Муром потратит на семейный праздник 20 миллионов

Посвященный Дню Семьи, Любви и Верности праздник, имеющий статус федерального, потребует затрат и от хозяев площадки – муромлян. Судя по контракту, прошедшему на сайте госзакупок, вложение города на Оке составят 20 миллионов рублей.

Эти деньги, прежде всего, пойдут на обеспечение охраны, на установку больших уличных экранов, по которым будут транслировать происходящее на сцене, а также на пиротехнические затеи. Еще средства местного бюджета позволят соответствующим образом украсить центральные улицы, площади и сцену – в ромашковых мотивах, надо полагать.

Также выделенные муромлянами деньги будут истрачены на доставку артистов и обустройству гримерок для них. Как уже сообщал «Призыв», на празднике ожидается выступление таких «звёзд», как Филипп Киркоров, Валерия, Лариса Долина, Трофим, Жасмин, Диана Гурцкая, Тамара Гвердцители, Игорь Николаев, Александр Маршал, Ани Лорак, Зара, группа «Кватро».

Далеко не все желающие смогут попасть на праздник. Многим придётся довольствоваться уличной телетраснляцией или просто просмотром ТВ (концерт покажут по Первому каналу). Съёмки праздника, кстати, будут проводиться и с вертолета.

Фото: https://www.tourism33.ru