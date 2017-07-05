С заботой о здоровье детей

На днях профилактические осмотры отоларингологов прошли юные жители Судогодского района.

Проект стартовал в ноябре 2015 года. За это время передвижные центры здоровья оказали свыше 96 тысяч медицинских услуг. Бесплатные медицинские обследования прошли более 81 000 человек, среди них – несколько тысяч детей.

В общественную приемную депутата и на «горячую линию» регулярно поступают отзывы и предложения по развитию проекта. Обращения приходят от общественных организаций, врачей, активных жителей Владимирской области. Пожелания земляков учитываются при планировании работы медицинских комплексов.

– Судя по многочисленным отзывам жителей региона, наш проект доказал свою актуальность и эффективность, – говорит депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – В селах, поселках и маленьких городах нашей области есть высокая потребность в узких медицинских специалистах. «Передвижные центры здоровья» помогают решить эту проблему. Мы работаем со старшим поколением, семьями, представителями общественных организаций. Особое внимание мы уделяем профилактическим осмотрам детей. Ведь от того, насколько своевременно проведено необходимое обследование и поставлен правильный диагноз ребенку, зависит его здоровье и развитие.

По просьбам земляков

В этот раз с просьбой организовать прием узких специалистов к депутату Госдумы Григорию Аникееву обратились жители Судогодского района. Предложение было поддержано, и медицинские комплексы отправились в поселок Андреево и село Мошок. Там обследование отоларингологов прошли более ста ребят.

Оксана Короткевич часто ведет прием в «Передвижных центрах здоровья». Для нее это отличная возможность оказать помощь тем людям, которые живут в отдаленных населенных пунктах региона и которым затруднительно попасть на прием

к узкому специалисту. Врач должен в обязательном порядке осмотреть ребенка в год, перед поступлением в детский сад и школу. И, конечно, в случае возникновения каких-либо заболеваний.

– Мы смотрим и рекомендуем, куда следует обращаться пациентам, – говорит Оксана Короткевич. – Отоларингологи часто выявляют проблемы со здоровьем, требующие консультации таких специалистов, как аллерголог, сомнолог, сурдолог. В летний период также возрастает количество простудных заболеваний. Сегодня я осмотрела некоторых детей, которые недавно перенесли ОРЗ и пришли на повторный прием. И мне, как врачу, очень приятно, что я могу оказать им необходимую помощь здесь и сейчас, в нескольких шагах от их дома. Проект Григория Викторовича Аникеева очень востребован, и я рада, что в нашем регионе работают такие центры здоровья.

На прием – всей семьей

Нина Фролова из поселка Андреево пришла в «Передвижной центр здоровья» с четырьмя внуками. У старшего Дениса недавно была острая боль в ухе, остальных ребят привели на профилактический прием.

– Конечно, очень удобно, когда врачи сами приезжают к нам. Да еще специалисты такого высокого уровня, внимательные, добрые, – рассказывает Нина Фролова. – «Передвижные центры здоровья» -это быстро, бесплатно и, главное, качественно.

Елена Степанова с сыном Александром специально приехала в Андреево из села Ликино Судогодского района. Попасть на прием к отоларингологу им было крайне необходимо: мальчик стоит на учете у этого специалиста. И приезд медицинского комплекса для них – это возможность своевременно посетить доктора.

– Мы должны были пройти плановый прием у врача, а также получить справку для школы, – говорит Елена. – Теперь у нас появилась такая возможность попасть к ЛОРу практически рядом с домом. Приемом я очень довольна, получила необходимые рекомендации, врач ответила на все мои вопросы.

Спасибо за внимание к детям

Медицинскую консультацию получили также дети и подростки села Мошок. Многодетная мама Галина Сухова узнала о проекте от сестры, которая уже не раз бывала на приемах в медицинских комплексах. Женщина решила последовать ее примеру и пришла в «Передвижной центр здоровья» вместе со всей семьей. Важно использовать такую прекрасную возможность – показать узкому специалисту сразу всех своих ребятишек и получить грамотную консультацию, отмечает Галина.

– Старший сын идет в третий класс, дочка – в первый, а младшему сыну недавно исполнился год, – рассказывает Галина. – И каждому ребенку было очень важно попасть на прием к узкому специалисту. От имени всех жителей нашего села хочется сказать огромное спасибо нашему депутату Григорию Викторовичу Аникееву за заботу и внимание к людям, за то большое дело, которое он делает для всех нас и в первую очередь для наших детей.

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров здоровья» можно на официальном сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в группах в социальных сетях. Записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 234-50-03.