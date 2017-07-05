Темпы строительства жилья в области замедляются

По данным Владимирстата, за 5 месяцев нынешнего года в регионе-33 построено 1478 квартир общей площадью 157,3 тысячи квадратных метров. Это на 11,2% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Сдают позиции стройкомпании, возводящие дома за свой или бюджетный счет. У индивидуальных застройщиков, которые вкладываются в строительство своими или заемными средствами, темпы работы, наоборот, растут. По сравнению с прошлым годом они сдали в эксплуатацию на 33% жилья больше.

Еще одна тенденция на рынке жилья: цены на новостройки все-равно подрастают. Самые дешевые квадратные метры во Владимире продаются на начальном этапе строительства в малоэтажных домах Пиганово, Юрьевца, Сновицы-Веризино. Цена – от 28 до 33 тысяч рублей за квадратный метр.

В уже сданных в эксплуатацию новостройках стоимость жилья гораздо выше. Так, по данным крупных агентств недвижимости, квартиры на Нижней и Верхней Дуброве стоят от 38 тысяч рублей за квадратный метр, на Мира – от 44 тысяч рублей, в Коммунаре и комплексе «Орбита» на Дуброве – от 46 тысяч рублей. По информации же Владимирстата, средняя фактическая стоимость квартир в областном центре – чуть выше 35 тысяч рублей за квадратный метр.

На вторичном рынке цены тоже не стоят на месте. Однокомнатные квартиры в приличном состоянии (с ремонтом и встроенной мебелью на кухне, ванной и прихожей) стоят в разных районах города в среднем 63-65 тысяч рублей за квадратный метр.