Муром сразится с Владимиром на футбольном поле

Две команды из региона-33- муромская и владимирская – в грядущем сезоне будут играть во второй лиге зоны «Запад». Когда они сойдутся в поединке на зелёном газоне, пока неизвестно (турнирная таблица будет сформирована в ближайшие дни). По информации от источника «Призыва» в ФК «Торпедо»-Владимир, встреча команд-земляков ориентировочно произойдет осенью – в сентябре или октябре, ближе к перерыву в турнирном сезоне.

Всего же во второй лиге зоны «Запад» заявлены 14 команд из Москвы, Иваново, Костромы, Санкт-Петербурга, Орехово-Зуево, Пскова Долгопрудного, Коломны, Смоленска, Великих Лук и Пскова.Согласно жеребьевке, прошедшей в ПФЛ, свои первые игры владимирские команды сыграют 19 июля. Дебютанты Первенства ФК «Муром» отправятся в Псков, а владимирское «Торпедо» примет дома питерский клуб «Динамо-2». Окончательный календарь игр должен быть утвержден до конца этой недели.

Между тем на домашней арене ФК «Муром» – стадионе имени Виктора Лосева – завершаются ремонтные работы, которые ведутся здесь с начала мая. К 15 июля реконструкция должна быть завершена. Футболисты получат теплые раздевалки, хорошее освещение на поле, а болельщики и поклонники этого вида спорта – новые крытые трибуны и парковочные места. Повезло и жителям дома, находящегося на территории парка 50-летия Советской власти.

– Я всегда был сторонником комплексного благоустройства, поэтому, в процессе реконструкции стадиона мы также занимались расселением ветхого дома на данной территории. Он был полностью без удобств, без коммуникаций, всем жильцам были предоставлены квартиры. Сейчас у нас открылся большой участок земли, который мы хотели бы использовать под отдельный сквер, мини-парк. Пока мы думаем, как его обустроить и как лучше использовать для того, чтобы здесь могли отдыхать и жители близлежащих домов, и те, кто будет приходить на стадион. Благодаря этому здесь появится еще один красивый, уютный уголок нашего города, –отметил глава округа Муром Евгений Рычков.