Открытие Лыбедской магистрали отложено до конца июля

Генеральный директор «ДСУ-3» (главного подрядчика строительства) Андрей Трусов считает, что до окончания работ как минимум, недели четыре. Официально анонсированное открытие магистрали, назначенное на 1 июля, пришлось перенести – возникла проблема: грунтовые воды стали подтапливать некоторые участки строящейся трассы.

Теперь в течение первых двух недель должно быть получено экспертное заключение и проектное решение. Их сделают после проведения дополнительных буровых работ. Назначены новые геологические изыскания. Еще две недели «ДСУ-3» необходимо для укладки двух слоёв асфальта (сейчас он лежит в так называемом «черновом варианте»), нанесения разметки, установки некоторых конструкций.

Наш источник во «Владстройзаказчике» заметил, что пока дорожники отдыхают (контракт с ДСУ-3 приостановлен) и ждут проектное решение по отводу грунтовых вод, попутные благоустроительные работы продолжаются. Ремонтируется лестница к Воронцовскому переулку, обустраивается пешеходная зона, идёт высадка кустарников и газонов.

И, тем не менее, успеют ли открыть Лыбедскую магистраль хотя бы к Дню города, который в этом году запланирован на август, пока неизвестно. Наверное, в этом случае привязка окончания строительства дороги к каким-то датам неуместна. Важно сделать качественно и если не на века, то, как минимум на несколько десятилетий.

Тем более что, как говорят специалисты, геологические изыскания в рамках проекта выполнялись в начале «нулевых». Дождливое лето-2017 заставляет внести в них радикальные корректировки.