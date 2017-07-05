Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

Теперь B2B-абоненты смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.

В начале этого года Tele2 представила революционный для российского телекоммуникационного рынка продукт. Впервые минуты, мегабайты и SMS, купленные клиентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорали» в конце месяца, а переносились на следующий период. Услуга была разработана для частных абонентов, но теперь уникальным сервисом стали пользоваться и корпоративные клиенты Владимирского региона.

Тестирование услуги переноса остатков в В2В-секторе столичного региона дало положительные результаты, после чего Tele2 решила применить успешный опыт на федеральном уровне. Сервис стал доступен всем корпоративным абонентам оператора 30 июня. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Помимо услуги переноса остатков, корпоративную линейку Tele2 отличает еще одно преимущество: в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифных планах пользователям доступны безлимитные звонки внутри контракта.

Руководителям компаний оператор Tele2 предлагает корпоративный тариф «Альфа». За абонентскую плату 700 рублей в месяц он содержит 2000 минут для звонков на все номера России и бесплатные звонки на Tele2, 2000 сообщений и 15 Гб интернет-трафика.

Тариф «Бета» предназначен для корпоративных клиентов, которые активно пользуются голосовыми услугами и интернетом. Абонентская плата составляет 350 рублей. Пакет услуг включает 1000 минут для звонков на все номера России и бесплатные звонки на Tele2, 1000 текстовых или мультимедийных сообщений и 10 Гб интернет-трафика.

Тарифный план «Гамма» подойдет клиентам, которые меньше звонят, но при этом являются активными пользователями мобильного интернета. Абонентская плата на тарифе равна 200 рублей в месяц. Тариф включает в себя 500 минут для звонков на все номера России и бесплатные звонки на Tele2, 500 SMS или MMS на все номера России и 5 Гб интернет-трафика.

Новое предложение Tele2 для B2B-клиентов Владимирского региона – тарифный план «Сигма». За 160 рублей в месяц абонентам доступны 300 минут на все номера региона и бесплатные звонки на Tele2, 300 текстовых или мультимедийных сообщений, а также 1 Гб интернета. Это базовый тариф для тех, кому нужен оптимальный пакет минут и интернет-трафика для комфортного пользования.

Более подробная информация о параметрах тарифов и условиях подключения представлена на сайте tele2.ru.