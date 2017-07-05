В День семьи, любви и верности в регионе-33 объявят сухой закон

День семьи, любви и верности подпадает под действие областного закона «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области», принятого в 2014 году.

Запрет установлен не только на крепкий алкоголь и вино, но и на пиво и пивные напитки. С 7 июля все спиртосодержащие напитки крепостью выше 16,5 градусов нельзя будет купить с 9 вечера, слабоалкогольные напитки – с 23.00. Запрет будет действовать до утра 9 июля.

Нужно отметить, что данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в кафе и ресторанах.

Напомним, что изначально при разработке документа в список “трезвых” дней входило более десятка праздников, потом его сократили и сегодня, согласно областному законодательству, антиалкогольный закон распространяется всего на два дня в году: День семьи, любви и верности и День знаний.

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