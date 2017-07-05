Александровец простил жену за плен и избиения

Александровец простил супругу, которая на протяжении 8 дней удерживала его в заточении. Об этой истории «Призыв» рассказывал здесь.

Напомним, что более десяти лет назад 36-летняя местная жительница, будучи вдовой и, имея на иждивении маленького ребенка, вышла замуж.

В браке родился ребенок, но в какой-то момент взаимоотношения между супругами стали сложными. Для материальной поддержки семьи около года назад мужчина уехал в Московскую область на заработки, со временем дома он стал появляться все реже. В соседнем регионе у него появилась подруга, однако про своего ребенка мужчина не забывал и по возможности его навещал.

В начале декабря 2016 года мужчина позвонил жене и сообщил, что хочет приехать пообщаться с ребенком. Женщина в свою очередь приняла решение вернуть мужа в семью и удержать его любым способом.

11 декабря, когда муж появился в квартире, его встретила супруга и ее знакомый. Напав на мужчину, они избили его и отобрали телефон. Затем насильно напоив алкоголем, заставили его позвонить своей нынешней возлюбленной и объявить о своем решении остаться с семьей.

Как сообщают в СледКоме, потерпевшего незаконно удерживали в квартире до 19 декабря.

Спасла мужчину обеспокоенная ситуаций подруга, жительница Московской области. Она приехала в Александровский район и сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Органами предварительного следствия ревнивой супруге и ее 41-летнему знакомому было предъявлено обвинение по статье «незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц, сопряженное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия».

Однако в суде пострадавший сказал, что простил супругу. Дело было прекращено за примирением сторон.

Соучастник преступления ходатайствовал о рассмотрении дела судом в особом порядке. С учетом того, что мужчина воспитывает двоих малолетних детей, суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Решения суда вступили в законную силу.

Потерпевший продолжает проживать в Московской области, но теперь имеет беспрепятственную возможность видеться с маленьким сыном.

Фото: http://victoria-kipr.ru/drama-odnogo-treugolnika/

