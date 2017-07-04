Владимирское УФАС сообщает

В производстве Арбитражного суда Владимирской области находилось дело № А11-1558/2017 по исковому заявлению ООО «Кордис Лайн» о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области от 23.11.2016 по делу № Г 890-04/2016 по жалобе ООО «Кордис Лайн» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на закупку лекарственного препарата (МНН: Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс) для обеспечения отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Владимирской области, при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в соответствие с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ в 2017 году для нужд департамента здравоохранения администрации Владимирской области (№ закупки 0128200000116010986).

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок пришла к выводу, что к ООО «Кордис Лайн», как к победителю электронного аукциона, правомерно был применен пункт 7 Приказа от 25.03.2014 № 155 путем снижения предложенной им цены контракта на 15 процентов, а также, что заказчик, действуя в пределах своих полномочий, правомерно применил соответствующие нормы действующего законодательства при определении цены контракта для победителя электронного аукциона.

Арбитражным судом Владимирской области было принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Кордис Лайн».

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области от 23.11.2016 по делу № Г 890-04/2016 оставлено в силе.