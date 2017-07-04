Ночью в Суздале будут крутить педали

Спортивная часть фестиваля будет насыщена мероприятиями для профессионалов и любителей велоспорта всех возрастов. В программе – маунтинбайк, гонка критериум, индивидуальная гонка с раздельным стартом, групповая шоссейная гонка. Впервые в этом году в рамках фестиваля пройдёт велобиатлон – зрелищная спортивно-развлекательная программа, сочетающая заезды на велосипеде и различные стрелковые этапы.

«Гостям мероприятия будет предложена разнообразная развлекательная программа: вело-походы, костёр знакомств и вечер бардовской песни у костра, утренняя рыбалка «КЛЁВое настроение», рок-концерт, дневные и ночные экскурсии на велосипедах и другие увлекательные и полезные способы провести время», – рассказал глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.

В программе фестиваля также гонки на «железных конях» для всех возрастов. В этом году будут презентованы маршруты для возрастных групп: 1-2 года, 2-4 года и 5-6 лет. В прошлом году самым старшим участником велосоревнований стал 82-летний мужчина.

Изюминкой «Велолета-2017» станет впервые проходящий во Владимирской области, популярный в мире шоссейный велозаезд «Гран Фондо», объединяющий на одной трассе как профессиональных спортсменов, так и любителей велоспорта.

Велогонка «Гран Фондо» пришла в Россию летом прошлого года, тогда в ней приняли участие около 1500 велосипедистов всех уровней подготовки. Во время велозаездов на 30, 60 и 100 километров всем участникам оказывается медицинская и техническая помощь, предоставляются напитки и спортивное питание, а по итогам гонки каждому вручается медаль и профессиональные фотографии. Старт мероприятия – 9 июля в 10 утра.

Примечательно, что для жителей Владимирской области, которые заранее подали заявки на участие в спортивных мероприятия «Велолета-2017», участие в велозаезде «Гран Фондо» будет бесплатным. Возрастное ограничение для этого велозаезда – от 18 лет. Ожидается, что в нём примут участие около 400 человек. Регистрация открыта на сайте granfondo.ru.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля «Велолето-2017» и зарегистрироваться для участия в велогонках можно на официальном портале этого всероссийского мероприятия velosuzdal.ru.

Фестиваль «Велолето-2017» продлится до 9 июля.

Фото: velosuzdal.ru