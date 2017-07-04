Генеральным директором ВТБ Медицинское страхование назначена Елена Белоусенко

Геннадий Гальперин, руководитель группы компаний «ВТБ Страхование», прокомментировал: «До конца года мы планируем завершить масштабный проект – объединить две страховые медицинские компаний – ВТБ Медицинское страхование и ВТБ Медицина. В результате консолидированная компания станет лидером рынка ОМС, численность клиентов этого направления превысит 24 млн человек. Елена Белоусенко обладает большим опытом работы в страховании и имеет высокую деловую репутацию на рынке. Уверен, что её назначение будет способствовать развитию нашего страхового медицинского бизнеса и увеличению доли рынка».

Нина Галаничева, ранее возглавлявшая компанию, продолжит работать в группе ВТБ в должности советника генерального директора ВТБ Медицинское страхование.