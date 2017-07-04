Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

Новый состав совета, избранный в мае 2017 года со сроком полномочий на 4 года, рассмотрел важные процедурные вопросы, включая выборы нового председателя.

На пост главы Консультационного совета свои кандидатуры выдвинули 4 акционера, каждый из которых выступил с подробной программой действий и конкретными предложениями по организации работы КСА и его роли в повышении капитализации и эффективности бизнеса группы ВТБ. Большинством голосов членов КСА председателем совета был избран Игорь Репин, заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, член Ревизионной комиссии и миноритарный акционер банка ВТБ.

В своём выступлении перед Консультационным советом акционеров Игорь Репин обозначил ключевые цели и задачи, приоритетные направления и формы организации работы КСА. В своей работе КСА будет, как и прежде, руководствоваться интересами держателей акций банка ВТБ, участвуя в обсуждении всех стратегически важных проектов и предлагая способы повышения эффективности каждой из глобальных бизнес-линий группы ВТБ. Совет также планирует взаимодействовать с институциональными инвесторами, инвестиционными компаниями, аналитиками и регулятором.

В ходе заседания было принято решение сконцентрировать внимание совета акционеров на следующих ключевых направлениях:

стратегия развития группы ВТБ; финансовые показатели и дивидендная политика; развитие программы специальных предложений для акционеров ВТБ; ИТ-продукты и сервисы группы ВТБ; инновации, перспективные направления, продукты и услуги; корпоративное управление и соблюдение прав акционеров; привлечение новых и развитие взаимодействия с действующими акционерами; розничный бизнес ВТБ; корпоративно-инвестиционный бизнес ВТБ.



Члены совета также утвердили внесение изменений в Положение о КСА, касающиеся возможности дистанционного участия в заседаниях и досрочного прекращения полномочий председателя и членов КСА.