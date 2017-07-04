Владимирские чекисты разоблачили аферу с крышей

УФСБ России по Владимирской области выявили противоправную деятельность неустановленных пока сотрудников ООО «Комфорт». По версии следствия, те «увели» из бюджета Гусь-Хрустального района более 4 млн рублей.

Как утверждает пресс-служба управления Федеральной службы безопасности РФ по Владимирской области, лже-кровельщики получили деньги за ремонт кровли здания школы в деревне Семеновка. Однако работы они не выполнили. И сейчас плачевное состояние кровли «создает угрозы здоровью и жизни учащихся».

На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов МО МВД «Гусь-Хрустальный» возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в крупном размере.

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