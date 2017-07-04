Тарбаево станет молочной столицей региона?

Сегодня в открытом доступе появились данные о покупке Дымовым контрольного пакета ООО «Тарбаево» – молочного хозяйства в Суздальском районе.

Как пояснил «Призыву» в телефонном разговоре руководитель хозяйства Тимур Рамазанов, сделка обсуждалась в течение года. Ни о каком тяжелом состоянии или спасении хозяйства речи не идёт. По данным с официального сайта ООО «Тарбаево», ежегодно во Владимирской области компания реализует более 2 000 тонн цельного молока. Численность дойного стада – 460 коров. По сравнению с 2015 годом валовой надой на одну фуражную корову увеличился на 545 кг и составил 7623 кг. Валовой надой по хозяйству за прошлый год составил 3583 тонны (также есть рост – 326 тонн к 2015 году).

Как пояснил Тимур Ренатович, который остался владельцем 10-процентной доли компании, изменение состава собственников означает новый этап развития предприятия.

– Я пришёл в хозяйство три года назад. Удалось поднять его до сегодняшнего уровня, но чтобы двигаться дальше, необходим значительный объем инвестиций. Год мы обсуждали с Вадимом Дымовым новые проекты развития «Тарбаево». Сегодня мы достигли понимания, как будет развиваться хозяйство, – заметил он.

По словам нашего собеседника, планы – самые амбициозные. Новый собственник и прежний руководитель (а Тимур Рамазанов подтвердил нам, что остаётся на посту руководителя) намерены сделать «Тарбаево» образцово-показательным хозяйством региона-33. Здесь появятся новый комплекс КРС (поголовье планируется увеличить до 1,2 тыс. голов) и свинокомплекс. Первый проект уже согласован, второй – на стадии прохождения экспертиз. Напомним, что ранее на «полях» традиционного экономического форума в этом году был подписан протокол между администрацией Владимирской области, главой Суздальского района Алексеем Сараевым и председателем Совета директоров компании «Дымов» Вадимом Дымовым, в котором речь шла о строительстве свинокомплекса.

Сумма сделки по приобретению «Тарбаево» не разглашается.

Все подробности того, как находят таких инвесторов, Тимур Рамазанов сообщать не стал. Он только заметил, что с Вадимом Дымовым они – приятели.

Отметим, что Суздаль давно стал территорией присутствия для известного российского предпринимателя. Здесь он владеет рестораном «Гостиный двор», компанией «Дымов. Керамика». Теперь к этим активам добавилось ООО «Тарбаево». Опыт работы с проектами в сфере животноводства у Вадима Дымова есть. Он владеет крупным комплексом в Красноярском крае.