Осужденные ИК-10 освоили компьютер и вырастили урожай

В женской колонии №10 поселка Ликино прошли экзамены в профессиональном училище

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Осужденные женщины презентовали навыки обработки цифровой информации, продемонстрировали выращенные овощные культуры и показали сшитую своими руками  детскую одежду.

По данным пресс-службы регионального УФСИН, в этом году в ИК-10 профессию получили 127 осужденных женщин.

Большим спросом у женщин всех возрастов пользуется профессия «Мастер по обработке цифровой информации». Выпускную квалификационную работу обучающиеся подготовили  в виде презентации и успешно защитили ее. Темы презентаций каждый выбрал по желанию: «локальная сеть», «общее устройство ПК», «антивирусные программы», «материнская плата» и т.д.

Не менее насыщенно прошла итоговая аттестация в группе по профессии «Овощевод». Осужденные проходили производственную практику на сельскохозяйственном участке, где установлено несколько теплиц. Поэтому защита квалификационной работы сопровождалась демонстрацией выращенных овощных культур. Кстати, весь урожай поступит в столовую ИК-10 для самих осужденных.

Интересные экзаменационные работы представили и выпускницы, обучавшиеся по профессиям «Портной» и «Швея». Часть детских курток, костюмов, брюк и платьев, сшитых осужденными, останется в качестве выставочных экспонатов в «комнате творчества» колонии, а часть по традиции будет передана в подшефный детский дом.

Фото: http://33.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=329334

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