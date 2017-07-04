«Волки» сыграли в футбол с осужденными

Пригласил необычных гостей в колонию протоиерей Сергий Шопин, настоятель храма Николая Чудотворца ИК-7. Он давно знаком с президентом клуба «Волки» Олегом Безбородовым и считает, что общение осужденных с байкерами, чтущими православные традиции, очень полезно.

В пакинскую колонию прибыли 17 ребят из байк-клуба. На территорию исправительного учреждения заехало сразу девять мотоциклов.

На футбольном поле состоялась товарищеская встреча по футболу между командами байкеров и осужденных.

Соперники провели два тайма по 30 минут каждый. Команде осужденных удалось обыграть гостей со счётом 8:3, и это не удивительно: в колонии футбол – любимый вид спорта, здесь регулярно проходят турниры и матчи среди отрядов.

По окончании игры победителям были вручены футбольные мячи, подписанные гостями, и сладкие подарки. Байкеры рассказали осужденным о планах на летний мотосезон и разрешили сфотографироваться с мотоциклами.

Как отметил президент байк-клуба «Волки» Олег Безбородов, мероприятие было полезно обеим сторонам:

– В нашем клубе есть и молодые ребята, думаю, им тоже в целях профилактики было необходимо побывать в колонии!

В пресс-службе регионального УФСИН отмечают, что это не первый визит столь необычных гостей в «семерку»: ровно 3 года назад «Волки» уже приезжали в колонию и пообещали повторить визит. Слово свое они сдержали.

Фото: http://33.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=329109