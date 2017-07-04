Для владимирских студентов баллы ЕГЭ конвертировали в рубли

На повышенную академическую стипендию в первом учебном семестре смогут претендовать сразу несколько категорий первокурсников, поступивших в ВлГУ в 2017 году на очную бюджетную форму на программы бакалавриата и специалитета.

Повышенную академическую стипендию будут получать первокурсники – победители и призёры всероссийских олимпиад школьников и олимпиад из перечня, утвержденного Министерством образования и науки. Её размер составит 10 000 рублей ежемесячно.

Также руководство опорного вуза 33-го региона приняло решение о том, что первокурсникам, имеющим 100 баллов по ЕГЭ по одному и более предметам и поступившим в 2017 году, будет установлена повышенная академическая стипендия в размере 5 000 рублей за каждый предмет. Соответственно, стипендия 300-балльников составит 15 тысяч рублей.

Сохраняется и увеличивается до 5000 рублей стипендия для ребят, набравших по итогам трёх вступительных испытаний (ЕГЭ) 240 и более баллов. В прошлом учебном году её размер составлял 4100 рублей. Первокурсники ВлГУ, выбравшие направление «Педагогическое образование» по профилю «Физика. Математика», ежемесячно будут получать 3500 рублей. В прошлом году размер данной стипендии был 3122 рубля.

Стипендии разных категорий не суммируются. Повышенная академическая стипендия для всех указанных категорий студентов Владимирского госуниверситета будет продлена при условии сдачи зимней и последующих сессий на «отлично».

В настоящее время размер обычной государственной академической стипендии для студентов, получающих высшее образование (бакалавриат, специалитет и магистратура), – 1561 рубль.