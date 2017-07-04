Ночное катание закончилось в кювете

Позавчера около полуночи произошла авария на дороге «Владимир-Гусь-Хрустальный – Тума». 34-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и на высокой скорости съехал в кювет. Машина перевернулась.

Не исключено, что свою роль в произошедшем сыграла погода: шел дождь, к тому же было темно. Хотя, по предварительным данным регионального управления ГИБДД, ДТП произошло из-за несоответствия скорости движения конкретным дорожным условиям.

В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель и три пассажира легковушки. С серьезными травмами они были госпитализированы в больницу. Три пассажира – девушки, 19-ти, 22-х и 25-ти лет. Как и водитель, они проживают в Гусь-Хрустальном. Но, в отличие от молодого человека, девушки нигде не работают. Воскресная ночная прогулка закончилась неудачно. Теперь молодым людям предстоят долги больничные будни.

Фото: https://www.miasskiy.ru/lob-v-lob-na-trasse-miass-chebarkul-ocherednoe-dtp-vozmozhno-est-postradavshie/