Юристов без гелендвагенов ждут владимирские полицейские

В последний день июня в открытом доступе появилось видеозапись необычного автопробега лейтенантов Владимирского юридического института (либо тех, кто очень хотел был похожим на них). Белые форменные рубашки, черные галстуки и погоны на плечах, – официальная парадная форма лишь подчеркивает ощущение полного счастья, которое, судя по всему, переполняет молодых людей.

Они выезжают на перекресток Студеной горы с улицы Дзержинского и поворачивают в центр, к Золотым воротам. Пассажиры высовываются по пояс из окон и размахивают флагами.

Однако из 14-ти машин, которые едут колонной, как минимум шесть, делают это на запрещающий сигнал светофора. Автолюбители, мечтающие повернуть на «дзержинку», терпеливо ждут.

«Какая страна, такие и юристы», – это один из самых мягких комментариев, который появился под видео. Самые зоркие увидели в руках у одного из проезжавших флаг Адыгеи. «А там, как известно, не правила дорожного движения, а «ОБЫЧАИ» дорожного движения», – заключает комментатор.

В пресс-службе ВЮИ «покатушки» выпускников не комментируют. Руководитель учебного заведения в отпуске. Но, судя по информации на официальном сайте, в пятницу, 30 июня в 10.00 на строевом плацу Владимирского юридического института ФСИН России состоялась торжественная церемония выпуска специалистов для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и МЧС России.

«В парадном строю присутствовали 204 выпускника, в их числе 33 курсанта, окончивших институт с отличием, и 4 выпускника, которые были удостоены золотой медали», – отмечает пресс-служба вуза.

Молодых специалистов тепло приветствовал начальник института генерал-майор внутренней службы Сергей Бабурин и высокие гости. По традиции прошла трогательная церемония прощания со знаменем, звучал лейтенантский вальс, выпускники шли последний раз строем и бросали в воздух монетки на счастье. Но самые «креативные», видимо, решили продолжить праздник с ветерком.

Личности двух участников заезда не на «гелендвагенах» (а машины в колонне были классом ниже, некоторые – весьма демократичные модели), как сообщили сегодня «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, уже установлены. В отношении их составлены протоколы по факту проезда на запрещающий сигнал светофора и нарушения правил перевозки людей.

Личности остальных героев устанавливаются. Проверка «выпускного» заезда продолжается.

Фото: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=SAclfNoVZuM