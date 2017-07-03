Полковник УФСИН погорел на посудомоечных машинах

Полковник внутренней службы Игорь Ялкаев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В пенитенциарной системе области он отвечал за осуществление проверок деятельности подразделений УФСИН, организацию производства в центрах трудовой адаптации осужденных, а также курировал госзаказы, шедшие по линии регионального УФСИН.

Как сообщил Следственный комитет по Владимирской области, в сентябре 2014 года в рамках исполнения госзаказа на изготовление одним из исправительных учреждений пластиковой посуды, Ялкаев потребовал от руководителя производства колонии получить от поставщика «откат». Коммерческая фирма, получившая 15 миллионов рублей со счета УФСИН, заинтересованная в благополучном исходе событий, согласилась с предложением.

По версии следствия, 14 октября 2014 года Ялкаев получил через посредника взятку в размере 1,5 миллионов рублей. Аналогичную схему он попытался реализовать при исполнении госконтрактов по поставке в исправительные учреждения региона хозяйственных товаров. В частности, в начале июля 2015 года потребовал от руководителя производства колонии передачи ему долю в 10 и 12% от стоимости договоров, что составляло более 4 миллионов 700 тысяч рублей. Однако получить деньги он не смог, так как 8 июля во время получения взятки его задержали.

Следствие приводит и другие примеры незаконной деятельности Ялкаева. Так, летом 2014 года он якобы распорядился организовать в исправучреждении производство посудомоечных машин. Зная о невозможности реализации планов, но желая приукрасить результаты собственной работы, он заключил контракт на поставку комплектующих для оборудования и перечислил на счет колонии около 30 миллионов рублей, заведомо зная, что посудомоечное оборудование будет поставлено в готовом виде.

В октябре 2014 года Гродненский завод торгового машиностроения Республики Беларусь поставил в колонию 131 посудомоечную машину. По указанию Ялкаева, в целях придания законности освоения бюджетных средств, в колонии было организовано фиктивное производство по сбору бытовой техники, на котором якобы работали 36 осужденных.

По оценкам следствия, бюджету России был причинен ущерб в размере 12 миллионов 350 тысяч рублей, образовавшийся в виде разницы между ценой госконтракта и ценой поставленного готового оборудования.

Приговором Ленинского районного суда Ялкаеву назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Этим же приговором осужден бывший зам. начальника ФКУ «ИК-7» УФСИН России по Владимирской области Дмитрий Гуляев за злоупотребление должностными полномочиями при реализации Ялкаевым «посудомоечной» операции. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. В силу акта амнистии осужденный от отбытия наказания освобожден.

Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России и отдела собственной безопасности УФСИН.

Фото: http://cod52.ru/novosti/v-nizhegorodskom-sude-rassmotryat-delo-o-vzyatochnichestve-na-odnom-iz-predpriyatij