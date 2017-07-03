ВТБ развивает сотрудничество с крупнейшим химическим холдингом России

Средства предназначены для финансирования текущей деятельности компании.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «Мы планомерно развиваем наши партнерские отношения с «Башкирской содовой компанией» и видим потенциал роста холдинга. За годы работы предприятие завоевало репутацию надежного партнера, стабильного и успешного представителя химической отрасли страны. Достигнутые с банком договоренности позволят компании продолжить реализацию своих текущих бизнес-задач и стратегических планов, а также будут способствовать дальнейшему укреплению ее позиций на рынке».

Генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Ан Ен Док прокомментировал: «Сегодня «Башкирская содовая компания» демонстрирует пример успешной, результативной работы и является одним из лидеров отрасли, в том числе и благодаря поддержке нашего надежного финансового партнера – банка ВТБ. Продукция компании прямо или косвенно участвует в процессах производства любого товара народного потребления и ценится не только в нашей стране, но и далеко за её пределами».