«Чемпионат ползунков» собрал 74 юных спортсмена

В рамках Дня молодежи на Театральной площади областного центра прошел городской «Чемпионат ползунков».

На старт импровизированного стадиона вышли 74 спортсмена в возрасте от 6 до 36 месяцев. Участников чемпионата разделили на четыре номинации. «Спортсмены» должны были на скорость преодолеть дистанцию в 6 метров. Родители малышей активно участвовали в процессе, приманивая детей любимыми вещами – пустышками и погремушками.

В итоге, в номинации «Ползунки» первым преодолел дистанцию Ян Мурасанов (9 мес.), «серебро» – у Артура Шумкова (9 мес.), почетное третье место завоевал Лев Дыренков (10 мес.).

В номинации “Ваньки-Встаньки” не было равных Есении Афониной (13 мес.), второе место – у Надежды Волковой (13 мес.), третьим финишировал Тимур Лейбенко (16 мес.).

В номинации “Бегунки” первое место завоевал Арсений Туткушбаев(22 мес.), «серебро» – Владимир Кострюков (19 мес.), а третье место – у Анастасии Митяковой (19 мес.).

Первым поднялся на “пьедестал” почета в номинации “Шустрики” Степан Кутузов (33 мес.), второй – Вера Панова (24 мес.), завершил цепочку победителей Тимофей Прошкин (25 мес.).

Самым юным участником чемпионата стал шестимесячный Марк Родин. Он был отмечен спецпризом от партнера мероприятия.

Фото: https://pp.userapi.com/c837635/v837635537/5b3e9/m6A-uwhBNvw.jpg